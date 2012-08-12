Авария в Украине. Водитель-белорус с детьми выскочил на встречку: 14 граждан трех стран - в больнице

Новости Украины. В ДТП под Николаевом пострадали 3 белорусов, среди них 2 детей. Авария произошла в 00.25 часов 12 августа по дороге к морю на 171 км трассы Одесса-Мелитополь-Новоазовск в Николаевской области.

Двигаясь в направлении Херсона, 38-летний водитель микроавтобуса «Ford Transit» (Беларусь) по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, задел два автомобиля и совершил лобовое столкновение с легковым автомобилем «Чери Амулет», сообщает ctv.by со ссылкой на пресс-службу МЧС Украины.



Юлия Волгина, инспектор сектора связей с общественностью УГАИ Николаевской области (Украина):

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшие с телесными повреждениями были доставлены в медицинские учреждения города Николаева. Всего травмы получили 14 человек, 8 из которых - дети от 3-х до 14 лет. Что касается жителей Беларуси, то пострадали водитель автомобиля и двое его детей. У девочки перелом правой ключицы, у мальчика рассечения и царапины. Оба ребёнка доставлены в областную детскую больницу Николаева.

Из 8 пострадавших детей 3 находятся в реанимации. Пятеро взрослых госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи города Николаева. Состояние здоровья троих пострадавших оценивается врачами как крайне тяжелое, они находятся в реанимации, еще двое находятся в отделении нейрохирургии, сообщает информационное агентство Униан.

Всего травмы получили 14 человек, 8 из которых дети от 3 до 14 лет, сообщает Госавтоинспекция Николаевской области. Пострадали 6 украинцев, 5 россиян.

По факту происшествия проводится расследование.