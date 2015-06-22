Авария в Могилевской области: молодая женщина-водитель выехала на встречную полосу - погиб человек

Новости Беларуси. Жуткая авария в Могилевской области: при лобовом столкновении двух легковушек погиб один человек, еще 9 пострадали, в том числе трое детей — младшему всего год. Сейчас они в больнице.

По предварительным данным, молодая женщина-водитель выехала на встречную полосу.

Возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа».

Впрочем, это не единственная серьезная авария за минувшие выходные. Видимо скорость и дождь сделали свое дело... На трассе Минск-Гродно легковушка вылетела в кювет. По словам очевидцев, водитель на высокой скорости въехал на мокрый участок дороги, и машина, что называется, «поплыла».

К счастью, мужчина серьезно не пострадал. Он смог самостоятельно выбраться из салона через окно.

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными на дороге и сегодня. По стране пройдут кратковременные дожди.