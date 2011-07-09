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Авария в Гомеле. Груженый металлоломом МАЗ раздавил «Рено». Пять человек погибли на месте

09 июля 2011 09:59
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По предварительной информации, в полдень МАЗ, груженный металлоломом, на объездной дороге в лобовую столкнулся с легковым автомобилем. Удар был такой силой, что машину просто раздавило и все пять человек, ехавшие в иномарке, погибли на месте.

Сейчас устанавливаются их личности. Пока известно, что легковой автомобиль был зарегистрирован в Гомеле, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Чекезо, исполняющий обязанности начальника отдела ГАИ УВД Гомельского райисполкома:
Автомобиль МАЗ не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем «Рено». При столкновении все пять человек, находившиеся в «Рено», погибли на месте дорожно-транспортного происшествия.
По факту ДТП проводится проверка.

# Аварии # авто # Авария в Гомельской области # Фотофакт

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