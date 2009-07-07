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Авария на проспекте Пушкина спровоцировала пробку (ФОТО+ВИДЕО)

07 июля 2009 17:52
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ЧП произошло несколько часов назад на пересечении проспекта Пушкина с улицей Притыцкого.

Автомобиль Renault перевернулся в результате столкновения с Ford. К счастью, жертв нет. Виновники ДТП выясняются.

дтп авария пушкина

дтп авария пушкина

дтп авария пушкина

дтп авария пушкина
# Аварии # авто # Фотофакт

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