Авария на проспекте Пушкина спровоцировала пробку (ФОТО+ВИДЕО)

Автомобиль Renault перевернулся в результате столкновения с Ford. К счастью, жертв нет. Виновники ДТП выясняются.
Реставратор Николай Демидов делится секретами (ФОТО+ВИДЕО)
Новые подробности трагедии, которая произошла в полдень 5 июля.
Водитель легкового автомобиля решил перестроиться из третьей полосы в первую, но не рассчитал скорость.
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