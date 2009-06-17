Авария на проспекте Независимости: столкнулись 6 автомобилей (ФОТО+ВИДЕО)

7 бригад скорой помощи, две службы МЧС и десятки сотрудников Госавтоинспекции выехали сегодня на место происшествия. Виновником аварии стал водитель Фольксваген Гольфа, не справившийся с управлением на большой скорости. Машину вынесло на полосы встречного движения, где произошло столкновение сразу с тремя авто – маршрутным такси, БМВ и Форд. По инерции последнюю с многократным сальто выбросило через две сплошные, где она врезалась с автомашиной Рено. 6 автомобилей-участников цепного ДТП парализовали движение от Московского кладбища до Московского автовокзала. Пострадали только виновник ДТП и пассажир Фольксвагена. С тяжелыми телесными повреждениями они доставлены в больницу скорой медицинской помощи.