35-летний житель Кировска сбежал с места ДТП, в котором пострадал его 4-летний сын

Новости Беларуси. Автомобиль «Москвич» с механическими повреждениями сотрудники ГАИ обнаружили на 90-м километре автодороги Могилев – Бобруйск.



В тот же день в больницу поступил четырехлетний ребенок. Его привезла мать и рассказала, что мальчик упал. Врачи поставили малышу диагноз: «перелом правой плечевой кости со смещением, сотрясение головного мозга, ушиб лба».

Инспекторы установили, что за рулем «Москвича», находился 35-летний житель Кировска. А его ребенок, четырехлетний сын ехал на переднем сидении.

Пресс-служба ГАИ:

Водитель с места происшествия скрылся. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в 14.00 35-летний житель г.Кировска, управляя автомобилем «Москвич 412» без прав (не получал), двигаясь в направлении г. Могилева, отвлекся от управления, съехал в правый кювет, где совершил наезд на земляной вал. Изначально водитель факт совершения им ДТП отрицал. Позже выяснилось, что в машине на переднем сидении ехал также 4-летний сын водителя. После сопоставления и предъявления всех фактов водитель в совершении ДТП сознался.

Три разбитых автомобиля из-за невнимательности. Нетипичная авария произошла утром 3 ноября в Минске на проспекте Дзержинского.

Девушка-водитель не заметила сломавшуюся легковушку в третьей полосе и врезалась в стоящую машину на полном ходу, после чего автомобиль отбросило в сторону, где он уже столкнулся с автобусом.

К счастью, никто не пострадал. Правда, из-за аварии образовалась значительная пробка (смотрите видео).