13 октября в Украине объявлено днем траура

Траур объявлен по жертвам аварии, которая произошла 12 октября в Днепропетровской области. По предварительным данным, водитель автобуса выехал на железнодорожный перезд на запрещающий сигнал семафора. Машинист не успел остановить состав.

Напомним, что трагедия случилась на неохраняемом железнодорожном переезде. Поезд протаранил пассажирский автобус. Погибли 42 человека, в том числе двое детей. Выжить удалось 10.

Окончательные причины ДТП установят по окончании расследования. По факту столкновения возбуждено уголовное дело по статье нарушение правил дорожного движения.

Завтра в Украине объявлен день траура по жертвам аварии.

Николай Азаров, премьер-министр Украины:

На месте аварии находится первый вице-премьер Украины, глава государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям Андрей Клюев. Для оказания помощи направлена необходимая техника и бригады скорой помощи. На месте аварии работает оперативно-следственная группа министерства внутренних дел.

Соболезнование президенту Украины Виктору Януковичу, братскому народу этой страны, а также родным и близким погибших в автокатастрофе в Днепропетровской области выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко.