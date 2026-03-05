Белорусская армия проходит проверку боеготовности по линии Министерства обороны

Вадим Суров, командующий войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил Беларуси:

Выводы еще рано делать, а анализ мы проводим ежедневно или даже ежечасно: что получилось, что не получилось, на что обратить внимание. Все подведения итогов, все выводы будут сделаны уже после проведения вот этих вот мероприятий. Есть и недостатки, есть положительные моменты, есть даже моменты, на которые мы как-то не обращали внимания. Вот, сейчас эта проверка показала, что это нельзя в повседневной деятельности ни в коем случае убирать в сторону, оставлять ее.

Во время учений задействованы беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы. В центре внимания – способы и порядок ведения боевых действий как солдатом, так и подразделением в целом.