Помогает эксклюзивная техника! В Брестской области приступили к уборке картофеля

Последние дни лета – традиционное время старта еще одного этапа сельскохозяйственной кампании – уборки картофеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первыми приступили южные хозяйства Брестской области, а здесь каждый 4-й картофельный гектар приходится на Ивановский район. В хозяйстве «Агро-Мотоль» возделывают 14 сортов – от ранних до поздних.

В руках – джойстик, а перед глазами – 13 мини-мониторов. Механизатор Максим Лукьянчук управляет эксклюзивной техникой – самоходный комбайн для уборки картофеля. На всю страну – всего несколько единиц. Один заменяет собой три привычных прицепных агрегата. В среднем за день может убирать до 25 гектаров. И скорость, и качество работы – на уровне. Для хозяйства приобретение такой техники – новый шаг в развитии картофелеводства.

В Брестской области картофель возделывают 12 районов. На Ивановский приходится 23 % площадей. Не только урожай собрать, но и сохранить. Современные хранилища с климат-контролем в хозяйстве «Агро-Мотоль» позволяют вместить до 12 тысяч тонн овощей. Ежегодно порядка 250 тонн картофеля закладывают в стабилизационный фонд, а весь остальной урожай готовят для белорусского потребителя.