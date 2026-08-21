Первый шахтный погрузчик БЕЛАЗ приступил к заводским испытаниям

Первый шахтный погрузчик БЕЛАЗ вышел на заводские испытания. Модель разработана совместно с норильскими горняками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первый шахтный погрузчик БЕЛАЗ вышел на заводские испытания. Модель разработана совместно с норильскими горняками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новинка предназначена для работы в условиях ограниченного пространства рудников на Крайнем Севере. Погрузчик универсален: он расчищает тоннели, перевозит материалы и может работать как тягач. За счет инновационных решений, современной трансмиссии и систем управления удалось повысить прочность и срок службы машины.
Александр Носковец, генеральный конструктор БЕЛАЗа:
Основной упор был сделан на импортозамещение, но также это безотлагательно и безоговорочно. Это надежность эксплуатации техники, безопасность труда оператора на технике. То есть все, что связано с опасным производственным фактором при добыче полезных ископаемых. Сочлененная шарнирная рама – это обязательное тоже требование для такого вида техники не только от Норильска. Это мировая тенденция для того, чтобы обеспечить маневренность. Надо понимать, что работа в шахтах – это стесненные условия, для которых необходимо улучшить маневренность техники.
Сейчас проверяют ходовую часть и рабочее оборудование – программу испытаний создали инженеры БЕЛАЗа и специалисты «Норникеля».
Андрей Терех, начальник конструкторского бюро спецтранспорта:
Машина постоянно работает, загружает, выгружает, то есть ездит, моделирует максимально приближенный цикл к условиям «Норильского никеля». Мы проверяем работу, тем самым, гидравлики, электроники, двигателя, трансмиссии, гидротрансформатора, то есть всех составляющих узлов погрузочно-доставочной машины.
Проект – важный этап сотрудничества компаний по созданию импортонезависимой техники для подземных работ.