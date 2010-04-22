По факту падения МиГ-29 на одном из военных полигонов белорусская военная прокуратура возбудила уголовное дело

ЧП произошло накануне вечером во время планового полета. Два белорусских истребителя соприкоснулись, выполняя сложный маневр в воздухе. В результате один из самолетов разбился.

Подобное происшествие – первое в истории белорусских вооруженных сил. Армия лишилась истребителя МИГ-29, который считается одним из лучших военных самолетов мира. Благодаря правильным действиям летчиков никто не пострадал. Явилась ли причиной аварии ошибка пилотов – покажет расследование.

Это был плановый полет пары боевых Миг-29. Оба самолета – советского производства. Истребители имели базовую комплектацию – их не модернизировали и не переделывали. При выполнении маневра повышенной сложности крылатые машины соприкоснулись в воздухе.

Вячеслав Ременчик, начальник пресс-службы министерства обороны Республики Беларусь:

– В результате, одна из машин получила повреждения, не позволившие продолжить полет. Летчик сумел вывести самолет в район 210 авиационного полигона, убедился в отсутствии населенных пунктов на земле и катапультировался. Профессиональные действия второго пилота позволили посадить вторую машину на базовый аэродром. Жизни и здоровью летчиков ничто не угрожает.

Подробности аварии относятся к информации ограниченного доступа. Сейчас на месте крушения работают следователи. Белорусская военная прокуратура тем временем возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов и подготовки к ним».

В сообщении министерства обороны говорится, что полет проходил в условиях ограниченной видимости. При этом специалисты предупреждают, что не стоит искать «исландский след» в этом происшествии. Несмотря на вулканический пепел, военная авиация работает в штатном режиме.

Алексей Адашкин, Сергей Курков, Максим Доленко, телекомпания СТВ.