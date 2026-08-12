Эксклюзивный продукт! Узнали, как работает уникальная линия ламинирования ДСП на «Ивацевичдрев»

Белорусские предприятия продолжают курс на масштабное расширение производств. Яркий пример – «Ивацевичдрев», где запускают сразу два крупных инвестиционных проекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый – строительство нового завода ДСП. Объект включен в государственную программу социально-экономического развития страны до 2030 года. Второй проект – собственное производство столешниц. Одновременно продолжается работа над качеством. Предприятие получило сертификат Госстандарта на систему менеджмента – третий такого рода в стране. Как амбициозные планы становятся конкретным результатом – в репортаже Кристины Протосовицкой.

Кожа, ткань, мрамор... А теперь представьте: все это можно произвести из древесины. Около полусотни уникальных вариантов дизайна выпускают на новой линии ламинирования ДСП. Для Беларуси это производство уникально. Суточная мощность достигает 10 тысяч квадратных метров – площадь в полтора раза превышает размеры футбольного поля. Крафт-листы добавляют прочности и позволяют воспроизводить сложные текстуры. Глубина и форма тиснения – под строгим контролем. Давление – 75 килограммов на квадратный сантиметр. Перепады в текстуре достигают 300 микрон. В три раза больше, чем в обычной плите.

Термо-структурированные плиты ДСП открывают новые рынки. Они востребованы и в Беларуси, и за рубежом. Производителей такого продукта в мире – единицы. Теперь и Беларусь – в эксклюзивном списке.

Александр Щурко, заместитель генерального директора по продажам и маркетингу предприятия «Ивацевичдрев»:

Это, конечно же, выход на новые рынки, где мы можем конкурировать с другими производителями. Наша главная задача – сделать так, чтобы белорусская мебель, которая производится здесь, могла выгодно выделяться на других рынках именно своим качеством. В первую очередь, предназначение наших плит – это фасадные материалы. Это то, что мы видим, то, что мы можем трогать в повседневной жизни. Ощущать глубину текстуры. Вот здесь по материала можно ощутить, что это не только визуальный эффект, но еще и тактильный.

Эффективный менеджмент открывает новые горизонты. Уже готов инвестпроект по строительству нового завода, который включен в госпрограмму развития до 2030 года.