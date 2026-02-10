Новые масштабы манёвров! В четырёх областях Беларуси прошла внезапная проверка боеготовности ВС

Из центра Беларуси отправляемся в другие части страны. Такой масштаб и широкая география внезапной проверки Вооруженных Сил позволяют оценить не только профессионализм военных, но и способность действовать синхронно. А это, безусловно, приближает ситуацию к реальной обстановке. Еще одна особенность нынешней проверки в том, что она составлена с учетом опыта специальной военной операции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Фактором проверки стал и крепкий мороз – это дополнительное испытание для армейцев и техники. Как справились – в репортаже наших корреспондентов.

Распоряжение Президента вручено командиру 11-й механизированной бригады в Слониме. Внезапная проверка боеготовности застала военнослужащих на полигоне Обуз-Лесновский в момент плановых полевых занятий. Время на сборы ограничено. Доклад о готовности – и в назначенный район. В бауле все необходимое, потому что мы не знаем, на сколько мы убываем. Теплая обувь, коврик, спальник. На военнослужащих до пяти слоев одежды, все же на улице 20-градусный мороз. На себе – бронежилет, аптечка, лопатка, противогаз. Военные пока не знают, какие задачи им поставят, но готовы ко всему.

Военнослужащий 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады:

У нас должны были быть занятия. Поступил сигнал. Все оперативно экипировались, пошли получать боеприпасы, механики-водители, наводчики пошли готовить машины. Подготовились довольно быстро, оперативно. Когда люди и техника готовы – постановка задач. Механизированной колонне необходимо выдвинуться в назначенный район. По расчетам командира, путь займет 8 часов, с учетом всех испытаний. По замыслу этой проверки боеготовности, военные должны противодействовать диверсионно-разведывательным группам. В ходе марша задача не допустить нападение противника с тыла, вести разведку местности, в том числе с помощью оператора БЛА и мониторить возможные вражеские дроны.

Галина Буро, корреспондент:

Рота из боевых машин пехоты полностью готова к маршу. Военнослужащим и технике предстоит преодолеть десятки километров и занять позиции у границы. Вся техника выдвигается своим ходом – даже в мороз машины завелись с пол-оборота. На финише марша военнослужащие оборудуют местность в инженерном плане, развернут блиндажи для проживания (с учетом опыта СВО от палаток отказались – они слишком заметны). Да и в целом, задачи нынешних маневров составлены в контексте анализа современных вооруженных конфликтов, посмотреть, как белорусская армия вооружена актуальными знаниями и навыками. Ведь внешняя обстановка требует держать порох сухим.

Александр Неверовский, заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси:

Личный состав мотивирован, личный состав готов к выполнению задач. Подразделения, в целом, справляются с поставленными задачами и с теми нормативами, по которым они должны выполнять эти задачи. Конечно, есть определенные недостатки, без них не может быть, но для этого и проводятся подобные учения. Для того, чтобы их выявить и своевременно устранить. Есть вопрос оборудования в том числе с учетом маскировки, с учетом СВО, но это все знает командование, командование к этому готовится и эти все мероприятия держатся на контроле. Проверка боеготовности пришла сразу в несколько военных частей Западного и Северо-западного оперативных командований. Внезапность, масштаб маневров и широта задач – по решению Главнокомандующего теперь проверки охватывают подразделения не последовательно, а перекрестно. 38-я бригада в Бресте приведена в готовность в рамках проверки Вооружённых Сил.