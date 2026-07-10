В Беларуси в 2026 году обновят более 11 млн кв. м. дорог

В Беларуси в 2026 году планируют отремонтировать более 11 миллионов квадратных метров улично-дорожной сети. Объемы и источники финансирования уже определены – сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства. Там подчеркивают: качество – ключевой критерий работы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ведомстве признают: граждане регулярно жалуются на недолговечность ямочного ремонта. Поэтому необходим контроль на каждом уровне – от линейных специалистов на местах до подрядных организаций. Изучили и передовой опыт. Предприятия, подведомственные Минтрансу и обслуживающие дороги республиканского значения, уже опробовали технологии, которые показали себя в «Гомельоблдорстрое» и «Гомельавтодоре». В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства намерены распространить эти наработки на всю страну.