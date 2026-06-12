Прямой эфир

Рост числа электромобилей и нагрузка на заводы перегружают энергосистему в Нидерландах

12 июня 2026 08:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Переход Нидерландов на «зеленую» энергетику грозит масштабным блэкаутом: энергосистема страны не справляется с ростом числа электромобилей и переводом заводов на электричество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рост числа электромобилей и нагрузка на заводы перегружают энергосистему в Нидерландах-2

По оценкам специалистов, уже в ближайшие годы возможны веерные отключения – национальные сети не выдерживают текущих нагрузок. Правительство экстренно готовит меры: в пиковые часы жителей обяжут отключать бытовые приборы, а заводам ограничат лимиты потребления. По прогнозам, к 2035 году кризис может усугубиться – люди рискуют оставаться без электроэнергии до двух суток. Из-за дефицита мощностей рост экономики фактически заморожен: новые предприятия не подключают к сети.

# Новости Нидерландов

Другие новости рубрики

Все новости
Бронетанковая бригада Германии проводит учения в Литве с применением более 300 БПЛА
12 июня 2026 07:02

Бронетанковая бригада Германии проводит учения в Литве с применением более 300 БПЛА

Число жертв землетрясения на юге Филиппин увеличилось до 45 человек
11 июня 2026 11:30

Число жертв землетрясения на юге Филиппин увеличилось до 45 человек

В столице Боливии проходит масштабная акция протеста
11 июня 2026 07:55

В столице Боливии проходит масштабная акция протеста