Рост числа электромобилей и нагрузка на заводы перегружают энергосистему в Нидерландах

Переход Нидерландов на «зеленую» энергетику грозит масштабным блэкаутом: энергосистема страны не справляется с ростом числа электромобилей и переводом заводов на электричество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По оценкам специалистов, уже в ближайшие годы возможны веерные отключения – национальные сети не выдерживают текущих нагрузок. Правительство экстренно готовит меры: в пиковые часы жителей обяжут отключать бытовые приборы, а заводам ограничат лимиты потребления. По прогнозам, к 2035 году кризис может усугубиться – люди рискуют оставаться без электроэнергии до двух суток. Из-за дефицита мощностей рост экономики фактически заморожен: новые предприятия не подключают к сети.