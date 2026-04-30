В Болгарии раскрыли подпольную нарколабораторию в заброшенной шахте

Болгарская полиция предъявила обвинения трем людям и разыскивает еще одного после того, как в ходе расследования по делу о наркотрафике и отмывании денег была обнаружена подпольная плантация каннабиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лаборатория находилась внутри бывшей цинковой шахты, сообщили власти. По данным правоохранителей, изъято около 70 килограммов наркотиков, 600 тысяч евро наличными и 600 патронов. В полиции заявили, что шахта была оснащена высокотехнологичным оборудованием и, вероятно, использовалась для крупномасштабного производства с последующим вывозом продукции за границу. Объект расположен всего в нескольких километрах от Северной Македонии. Следствие продолжается. Власти отмечают, что расследование может занять месяцы: предстоит установить собственников шахты и полный масштаб деятельности преступной группы.