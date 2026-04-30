Прямой эфир

В Болгарии раскрыли подпольную нарколабораторию в заброшенной шахте

30 апреля 2026 07:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Болгарская полиция предъявила обвинения трем людям и разыскивает еще одного после того, как в ходе расследования по делу о наркотрафике и отмывании денег была обнаружена подпольная плантация каннабиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Болгарии раскрыли подпольную нарколабораторию в заброшенной шахте-2

Лаборатория находилась внутри бывшей цинковой шахты, сообщили власти. По данным правоохранителей, изъято около 70 килограммов наркотиков, 600 тысяч евро наличными и 600 патронов. В полиции заявили, что шахта была оснащена высокотехнологичным оборудованием и, вероятно, использовалась для крупномасштабного производства с последующим вывозом продукции за границу. Объект расположен всего в нескольких километрах от Северной Македонии. Следствие продолжается. Власти отмечают, что расследование может занять месяцы: предстоит установить собственников шахты и полный масштаб деятельности преступной группы.

# Новости Болгарии

Другие новости рубрики

Все новости
Руководители промпредприятий отмечают стабильную динамику спроса на свою продукцию – Минэкономики
30 апреля 2026 07:24

Руководители промпредприятий отмечают стабильную динамику спроса на свою продукцию – Минэкономики

С 5 по 6 июня в Гродно пройдет XV Республиканский фестиваль национальных культур
30 апреля 2026 07:20

С 5 по 6 июня в Гродно пройдет XV Республиканский фестиваль национальных культур

В Беларуси начинается республиканская патриотическая акция для школьников и молодежи
30 апреля 2026 07:03

В Беларуси начинается республиканская патриотическая акция для школьников и молодежи