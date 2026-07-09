На юге Германии в гимназии произошло нападение – пострадали не менее четырех человек, две 13-летние девочки находятся в реанимации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На юге Германии в гимназии произошло нападение – пострадали не менее четырех человек, две 13-летние девочки находятся в реанимации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подозреваемый – 16-летний гражданин Хорватии – задержан при попытке скрыться. При нем нашли нож и огнестрельное оружие. По данным полиции, юноша ранее проходил психиатрическое лечение. Сейчас не исключается, что речь идет о попытке массового убийства.