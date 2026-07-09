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В немецкой гимназии произошло нападение – пострадали не менее четырех человек

09 июля 2026 06:32
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На юге Германии в гимназии произошло нападение – пострадали не менее четырех человек, две 13-летние девочки находятся в реанимации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В немецкой гимназии произошло нападение – пострадали не менее четырех человек-2

Подозреваемый – 16-летний гражданин Хорватии – задержан при попытке скрыться. При нем нашли нож и огнестрельное оружие. По данным полиции, юноша ранее проходил психиатрическое лечение. Сейчас не исключается, что речь идет о попытке массового убийства.

# Германия # ЧП # Нападение

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