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«Более 100 новых направлений». Узнали о новых кружках Дворца детей и молодежи и как в них записаться

28 августа 2026 07:54
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Конец августа и начало сентября – время, когда родители и дети решают важнейшую задачу. Чем заняться в свободное время? С пользой и для ума, и для души. В столице есть, конечно, одно такое место. По 13 сентября Минский государственный дворец детей и молодежи открывает свои двери для масштабного набора в творческие коллективы и секции. Это целый город возможностей, где ежегодно занимается более 7 тысяч ребят. Как помочь ребенку найти свое призвание среди сотен направлений? Какие сюрпризы готовит новый учебный год? 

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Надежда Великая, директор Минского государственного дворца детей и молодежи.

«Более 100 новых направлений». Узнали о новых кружках Дворца детей и молодежи и как в них записаться-2

Надежда Великая, директор Минского государственного дворца детей и молодежи:
Будет работать более 100 новых направлений. Порой родители задают вопрос: какие направления новые? Вроде бы уже все создано. Что же такое новое направление? Если мы возьмем по 15 основных, которые прописаны в Кодексе об образовании Республики Беларусь, в каждом направлении есть новое объединение. 

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# Дети # Молодежь Беларуси # Молодёжь

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