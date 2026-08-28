«Более 100 новых направлений». Узнали о новых кружках Дворца детей и молодежи и как в них записаться

Конец августа и начало сентября – время, когда родители и дети решают важнейшую задачу. Чем заняться в свободное время? С пользой и для ума, и для души. В столице есть, конечно, одно такое место. По 13 сентября Минский государственный дворец детей и молодежи открывает свои двери для масштабного набора в творческие коллективы и секции. Это целый город возможностей, где ежегодно занимается более 7 тысяч ребят. Как помочь ребенку найти свое призвание среди сотен направлений? Какие сюрпризы готовит новый учебный год?

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Надежда Великая, директор Минского государственного дворца детей и молодежи.