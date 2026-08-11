Около 5,5 тыс. молодых специалистов приступили к работе в Минской области. Как принимают кадры на местах?

Первые шаги в профессии. Около пяти с половиной тысяч молодых специалистов приступили к работе в Минской области в этом году. Медицина, сельское хозяйство, образование и промышленность. Специалисты оттачивают свои навыки и набираются опыта. Как принимают кадры на местах, какие условия для них предусмотрены, рассказали в программе Центральный регион.
Борисов, поликлиника №2. В кабинете ортопеда прием ведет Арсений Янкович. Он молодой специалист. В должности всего несколько дней, но уже освоился. Войти в профессию помогает несколько моментов: серьезные знания, искренняя любовь к своему делу и поддержка опытных коллег, которые всегда готовы подставить плечо.
Арсений Янкович, врач-травматолог-ортопед Борисовской центральной районной больницы:
В медицину попал по зову сердца. Видел себя в этой специальности. Нравились с детства белые халаты. Я учился в Гомельском государственном медицинском университете. Это все-таки мужская специальность. И это одна из тех специальностей медицины, где встречается и грубая сила, одновременно и точность, нужно, чтобы это все работало в тандеме. На данный момент только работаю второй день. Наставник мой поддерживает с первого дня, помогает. По вопросам, с которыми обращаюсь, тоже помогает, подсказывает. В этом плане работа очень приятная.
Пациенты с тяжелыми травмами, болезнями суставов и патологиями костей – через этот кабинет ежедневно проходят десятки жителей региона. Поэтому новые кадры в поликлинике как раз кстати. Значительно сокращаются очереди и повышается доступность помощи.
Подробности в видео.