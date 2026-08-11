Около 5,5 тыс. молодых специалистов приступили к работе в Минской области. Как принимают кадры на местах?

Первые шаги в профессии. Около пяти с половиной тысяч молодых специалистов приступили к работе в Минской области в этом году. Медицина, сельское хозяйство, образование и промышленность. Специалисты оттачивают свои навыки и набираются опыта. Как принимают кадры на местах, какие условия для них предусмотрены, рассказали в программе Центральный регион.

Борисов, поликлиника №2. В кабинете ортопеда прием ведет Арсений Янкович. Он молодой специалист. В должности всего несколько дней, но уже освоился. Войти в профессию помогает несколько моментов: серьезные знания, искренняя любовь к своему делу и поддержка опытных коллег, которые всегда готовы подставить плечо.