С 24 июля в Беларуси можно жениться через 3 дня после подачи заявления в ЗАГС, беременную невесту распишут в тот же день

Новости Беларуси. В Беларуси 24 июля вступает в силу изменения и дополнения в Кодекс о браке и семье. Всего в документе скорректировано более 120 статей. Так, например, закон изменяет срок регистрации брака – ждать нужно будет не 15, а 3 дня. Невесту в «интересном положении» смогут расписать в тот же день, когда она принесет заявление.

Особое внимание уделено брачному договору. Его, в частности, можно будет расторгнуть или внести изменения в документ еще до свадьбы.

Новый кодекс предоставляет больше прав детям. К примеру, при рассмотрении конфликтов родителей будет учитываться мнение ребенка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Цалко, начальник управления правового регулирования социальной деятельности государства Министерства юстиции Республики Беларусь:

Предлагается закрепить возможность производить регистрацию заключения брака в любом органе ЗАГСа по выбору лиц, вступающих в брак. Кроме того, предоставляется возможность регистрировать брак за пределами ЗАГСа, например, на природе.

Закон также предусматривает возможную регистрацию брака иностранцев, если у хотя бы одного из них есть право постоянно проживать в нашей стране.