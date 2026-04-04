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Захарова охарактеризовала как сатанизм награждение Каллас орденом от Зеленского

04 апреля 2026 11:35
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Захарова охарактеризовала как сатанизм награждение Каллас орденом от Зеленского-0

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала награждение Владимиром Зеленским главы ЕК Каи Каллас орденом княгини Ольги I степени, пишет РИА Новости.

Дипломат указала, что ввиду мрачных «заслуг» Каллас в отношении Украины, в том числе поддержки гонений на церковь, получение евродиплотом ордена святой равноапостольной Ольги «из рук нехристей» – сатанизм.

Названного ордена удостаиваются женщины из разных сфер за выдающиеся заслуги.

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Фото: Pinterest

# Международная политика # Владимир Зеленский # Мария Захарова # Кая Каллас

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