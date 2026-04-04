Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала награждение Владимиром Зеленским главы ЕК Каи Каллас орденом княгини Ольги I степени, пишет РИА Новости.

Дипломат указала, что ввиду мрачных «заслуг» Каллас в отношении Украины, в том числе поддержки гонений на церковь, получение евродиплотом ордена святой равноапостольной Ольги «из рук нехристей» – сатанизм.

Названного ордена удостаиваются женщины из разных сфер за выдающиеся заслуги.

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