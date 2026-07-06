В Гродненском зоопарке появилось пополнение у яков, туров и волчат

Лето в Гродненском зоопарке радует новыми прибавлениями: у яков и дагестанских туров появились детеныши, а вскоре вольер для хищников займут волчата, приобретенные в Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особенно примечателен случай с дагестанскими турами – на протяжении многих лет у пары рождались только самцы, и нынешняя самочка стала долгожданным исключением. Работники шутят, что зоопарк словно поддержал «женский год» в Беларуси. Малыши чувствуют себя прекрасно, находятся вместе с сородичами и уже радуют посетителей.

Волчата Чук и Гек, приехавшие из центра экологического туризма «Станьково», пока не готовы к взрослой жизни, им всего 1,5 месяца, и сейчас они проходят адаптацию на «Бабушкином дворике» – контактной площадке зоопарка. Несмотря на озорной нрав, гладить малышей не разрешают – пусть они и крошечные, но все-таки хищники.

Диана Юрчик, куратор коллекции животных Гродненского зоопарка: Мы временно на «Бабушкин дворик» их перенесли. С 2 до 4 часов они здесь гуляют, а так они живут пока что на веткорпусе. Когда подрастут, примерно 3-4 месяца, они пойдут в уличный вольер, там, где жили у нас раньше волки.

Татьяна Савчук, лектор Гродненского зоопарка:

У наших дагестанских туров родилась малышка. Мы ее назвали Рада от слова радость, потому что мы все были очень рады. У наших домашних яков, у нашей парочки Жеи и Дымка родилась тоже девочка. И когда мы выбирали имя для малышки, мы предложили нашим подписчикам. Было примерно 40 вариантов. Из всех вариантов мы остановились на имени Яра.

В зоопарке не исключают, что череда радостных новостей продолжится – конец весны и лето традиционно становятся самым активным сезоном для появления детенышей.