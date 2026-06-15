Во Франции стартует саммит G7 – десятки тысяч противников устроили массовые погромы

Сегодняшний саммит «Большой семерки» выглядит нелепой попыткой если не склеить вдребезги разбитую тарелку коллективного Запада, то хотя бы сохранить лицо. Показательна риторика Макрона. В преддверии саммита он обещал Трампу жесткий, но уважительный диалог и пытался отстоять французские вина от 100-процентных пошлин, которые американский лидер анонсировал ранее. Но слова, увы, разошлись с делом. Тем временем на улицах Женевы царит воинственная атмосфера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Десятки тысяч противников саммита «Большой семерки» устроили массовые погромы. Правоохранителям пришлось задействовать водометы и слезоточивый газ. Вандалы отвечали камнями и петардам. Ранее Франция и Швейцария задействовали 16 тысяч полицейских и военных, а также группы разминирования, чтобы сдержать разъяренную толпу.

Несмотря на протесты, лидеры G7 приступают к диалогу. Саммит проходит под эгидой борьбы с глобальными дисбалансами в торговле и энергетической безопасности. Главные темы – мирное соглашение США и Ирана и украинский вопрос. Членство Украины и Молдовы в ЕС на саммите G7 не обсуждают. Однако Евросоюз сегодня, 15 июня, в Люксембурге запустил переговоры о вступлении обеих стран. Но питать иллюзии не стоит. Киеву предстоит пройти через 35 переговорных глав, а пока реализовано лишь 15 % необходимых реформ. Поэтому максимум, на что может рассчитывать Украина, – ассоциированное членство без права голоса.

Фридрих Мерц, канцлер Германии:

Мы вместе с Зеленским сформулировали 5 ключевых моментов, которые также намерены обсудить в Эвиане с Трампом. Это могут быть первые шаги, хотя, опять же, все это гипотетически. Это могут быть первые шаги к новой дипломатической инициативе. К мирным переговорам между Украиной, Россией, Европой и США. По словам экспертов, европейцы попытаются убедить Трампа, что его мир слишком выгоден России, и будут умолять не бросать Украину. Для этого в Эвиан в надежде провести личную встречу приедет Зеленский. Однако шансов удержать интерес американского президента мало.