В Беларуси с начала 2023-го задержаны более 2 тысяч наркопреступников

Новости Беларуси. Количество наркопреступлений в Беларуси снизилось, вместе с тем с начала 2023 года за них задержаны более двух тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В основном это подростки и молодые люди. Стремясь подзаработать, именно они чаще всего попадают в преступные сети, выбраться из которых бывает очень сложно, тем более без последствий. Рынок психотропов постоянно сужается благодаря работе правоохранителей. В нынешнем году из незаконного оборота изъято почти 500 килограммов запрещенных веществ.

Андрей Кудрицкий, исполняющий обязанности начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси:

Основной проблемой является распространение наркотиков в сети Интернет. И 95 % происходит именно через интернет. Фактически из рук в руки никто не распространяет. Периодически проводятся оперативно-профилактические мероприятия в увеселительных заведениях, местах массового отдыха граждан.

С начала года в Беларуси пресечена деятельность 14 виртуальных наркошопов. Как следствие, сократилось число людей, которые доставляются в больницы с передозировкой. Вместе с тем наркотики с начала года унесли 33 жизни.