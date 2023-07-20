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В Беларуси с начала 2023-го задержаны более 2 тысяч наркопреступников

20 июля 2023 10:39
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Новости Беларуси. Количество наркопреступлений в Беларуси снизилось, вместе с тем с начала 2023 года за них задержаны более двух тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси с начала 2023-го задержаны более 2 тысяч наркопреступников-1

В основном это подростки и молодые люди. Стремясь подзаработать, именно они чаще всего попадают в преступные сети, выбраться из которых бывает очень сложно, тем более без последствий. Рынок психотропов постоянно сужается благодаря работе правоохранителей. В нынешнем году из незаконного оборота изъято почти 500 килограммов запрещенных веществ.

В Беларуси с начала 2023-го задержаны более 2 тысяч наркопреступников-4

Андрей Кудрицкий, исполняющий обязанности начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси:
Основной проблемой является распространение наркотиков в сети Интернет. И 95 % происходит именно через интернет. Фактически из рук в руки никто не распространяет. Периодически проводятся оперативно-профилактические мероприятия в увеселительных заведениях, местах массового отдыха граждан.

С начала года в Беларуси пресечена деятельность 14 виртуальных наркошопов. Как следствие, сократилось число людей, которые доставляются в больницы с передозировкой. Вместе с тем наркотики с начала года унесли 33 жизни.

# Наркотики # происшествия # Андрей Кудрицкий # Фотофакт

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