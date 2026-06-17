Лукашенко поручил доставить пострадавших из Брянской области в Беларусь для оказания медпомощи
Продолжаем следить за ситуацией в Брянской области, где сегодня украинскими беспилотниками был атакован автобус с белорусскими детьми. По поручению Александра Лукашенко пострадавших в этой чудовищной трагедии доставят в Беларусь для оказания медицинской помощи. Об этом сообщил министр здравоохранения Александр Ходжаев. В автобусе находились ребята из футбольной команды Речицкой СДЮШОР. Группа следовала в частном порядке на отдых в Геленджик. Однако практически в самом начале маршрута – в центре Брянской области в районе населенного пункта Рудня – произошла атака, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Женщина, сопровождавшая детей, погибла. В больницы Брянска были доставлены 6 пострадавших, среди них 5 детей. Один ребенок в тяжелом состоянии. Также в тяжелом состоянии был госпитализирован тренер-преподаватель. В Брянск оперативно выбыли бригады белорусских медиков.
Бесчеловечный поступок, циничный акт терроризма, прямой вызов международному гуманитарному праву – в такой плоскости сегодня звучат комментарии экспертов и обычных людей. Произошедшее сегодня решительно осудил и белорусский МИД. Возбуждено уголовное дело.
Что известно на эту минуту – в материале Анны Корольчук.
Воспитанники Детско-юношеской спортивной школы №2 не первый год отправлялись в такие поездки. Никаких сомнений по поводу безопасности маршрута не было. Но не в этот раз. Брянская область – фактически прифронтовая зона. Известно, что родители и тренеры детей в частном порядке организовали группу для отдыха, самостоятельно наняв автобус, принадлежащий негосударственным компаниям.
Дмитрий Алейников, заместитель председателя Гомельского облисполкома:
Для осуществления поездки был заключен договор с негосударственными перевозчиками ИП и ЧУП, зарегистрированными в Речицком и Калинковичском районах. Осуществлялась перевозка граждан в количестве 88 человек по маршруту Речица – Геленджик. В составе группы находились в трудовых отпусках и ехали с семьями тренеры-преподаватели, которые и занимались организацией отдыха ребят. В автобусе находились дети как с родителями, так и по доверенности на выезд за рубеж. Сегодня пассажиры автобуса возвращаются в Беларусь.
В Детско-юношеской спортивной школе №2 подтверждают регулярность таких выездов, как и порядок, в котором собралась группа отдыхающих.
Юрий Ануфриев, директор ДЮСШ №2 Речицкого района:
Родители, как в любом городе, собираются. Объявление есть – Геленджик, Анапа, Туапсе. Собрались стихийно и поехали. Подробности.
В результате атаки погибла женщина, которая сопровождала ребят. Она супруга одного из тренеров команды, который сам сейчас находится в тяжелом состоянии. Еще 7 пассажиров автобуса получили ранения и были госпитализированы. Российская сторона оказала всю первоначальную помощь.
Кто-то подвез на машине в ближайшую больницу, потом нас на скорой быстро в другую больницу, сюда привезли. Оказана была первая медицинская помощь. Хороший обслуживающий персонал.
Автобус с белорусскими детьми атакован украинским беспилотником – вот все, что известно о теракте.
Всю необходимую помощь пострадавшим окажут в Беларуси. Такое поручение дал Президент нашей страны. Для доставки в том числе будет задействована авиация.
Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:
На данный момент есть новая информация, которая заключается в следующем. Наши коллеги добрались до наших пострадавших. Также туда приехали коллеги из Москвы. В данный момент проведена оценка состояния наших пациентов. Два тяжелых пациента: один взрослый и один ребенок. Российские коллеги предложили оказание медицинской помощи в учреждениях здравоохранения Российской Федерации. Однако главой государства дано поручение вывезти наших граждан для оказания медицинской помощи в Республике Беларусь. На данный момент готовится вертолет медицинский, который в том числе будет участвовать в доставке наших граждан для оказания медицинской помощи в Беларуси.
Белорусской стороной предприняты все меры для возвращения домой не только пострадавших. В эти минуты автобус из Брянска с гражданами, которым не потребовалась медицинская помощь, направляется в Беларусь.
Удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области осудили в ООН – об этом заявил официальный представитель генерального секретаря Организации.
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