Лукашенко поручил доставить пострадавших из Брянской области в Беларусь для оказания медпомощи

Продолжаем следить за ситуацией в Брянской области, где сегодня украинскими беспилотниками был атакован автобус с белорусскими детьми. По поручению Александра Лукашенко пострадавших в этой чудовищной трагедии доставят в Беларусь для оказания медицинской помощи. Об этом сообщил министр здравоохранения Александр Ходжаев. В автобусе находились ребята из футбольной команды Речицкой СДЮШОР. Группа следовала в частном порядке на отдых в Геленджик. Однако практически в самом начале маршрута – в центре Брянской области в районе населенного пункта Рудня – произошла атака, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Женщина, сопровождавшая детей, погибла. В больницы Брянска были доставлены 6 пострадавших, среди них 5 детей. Один ребенок в тяжелом состоянии. Также в тяжелом состоянии был госпитализирован тренер-преподаватель. В Брянск оперативно выбыли бригады белорусских медиков.

Бесчеловечный поступок, циничный акт терроризма, прямой вызов международному гуманитарному праву – в такой плоскости сегодня звучат комментарии экспертов и обычных людей. Произошедшее сегодня решительно осудил и белорусский МИД. Возбуждено уголовное дело.

Что известно на эту минуту – в материале Анны Корольчук.

Воспитанники Детско-юношеской спортивной школы №2 не первый год отправлялись в такие поездки. Никаких сомнений по поводу безопасности маршрута не было. Но не в этот раз. Брянская область – фактически прифронтовая зона. Известно, что родители и тренеры детей в частном порядке организовали группу для отдыха, самостоятельно наняв автобус, принадлежащий негосударственным компаниям.