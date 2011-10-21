В Минске пса убили на глазах хозяйки. Как же так можно...

1 октября текущего года в парке Челюскинцев в Минске, на акции, приуроченной к Международному дню защиты животных, десятки бездомных кошек и собак ждали, что за ними наконец придет их настоящий, единственный хозяин.

Увидев рослого, статного, эффектного брюнета с пятнистой грудкой по кличке Спайк, Галина сразу же решила – этого прекрасного пса она сейчас же забирает домой.

4 октября, как и каждый день, Галина повела Спайка на прогулку. Женщина отпустила собаку с поводка, но при этом не выпускала его из виду. В какой-то момент пес отбежал в сторону дороги.

Галина Маковец:

Смотрим, на углу здесь стоит машина. Двое мужчин стоят возле неё и его подзывают: иди сюда.

Спайк, доверчивый малый, виляя хвостом, подбежал к незнакомым людям.

Галина Маковец:

Вдруг слышим — хлопок. Он как-то отпрыгнул и побежал в сторону. Отбежал и упал возле куста. Все в шоке. Что случилось? Кричим: что вы сделали?

Двое мужчин оказались не просто прохожими, а ловцами бездомных животных из «Фауны города», которые, приняв Спайка за бродячую дворняжку, выстрелили в него дротиком с неизвестным препаратом.

Спайк умер в ветлечебнице на операционном столе. Так о какой же гуманности цивилизованного общества может идти речь, скажете вы, если ловцы «Фауны города» позволяют себе средь бела дня жестоко убивать беззащитных животных, причем на глазах их собственных хозяев?

Наталья Белянова, председатель ООЗЖ «Эгида»:

Ловцы «Фауны города», выезжая в город, не выполняют узкую функцию – отловил и доставил. Они берут на себя обязанность ветврача, то есть проводят «эвтаназию».

Выясняя, за что ловцы убили любимого питомца Галины, мы отправились к руководству «Фауны города». Где нам пояснили следующее: именно с ул. Наполеона Орды, в том районе, где героиня нашего сюжета выгуливала собаку, от жильцов регулярно поступают жалобы по поводу агрессивных бездомных собак. В тот злополучный день по одной из таких заявок и была отправлена бригада ловцов.

Сергей Кузкин, директор ГП «Фауна города»:

Экипаж вышел на маршрут и увидел собаку. Она была без поводка и без намордника. Поблизости хозяев не было. Собаку попытались приманить, она не слушается, тогда идет обездвиживание. Произвели выстрел.

Что было дальше, мы знаем. Да, возможно, в том, что произошло, частично виновата сама Галина. И роковая ошибка в том, что женщина выгуливала собаку без намордника и без поводка, а это — серьезное нарушение правил выгула животных. Но, с другой стороны, Спайк был в ошейнике, на нем висел адресник. Выходит, что ловцы, стреляют в животных, не разбираясь, при этом даже не смотрят по сторонам, есть ли рядом хозяин животного?

Сергей Кузкин, директор ГП «Фауна города»:

Отлов производится путем обездвиживания животного, а уже потом сачки, арканы.

Единственный препарат, который используется при отлове – это дитилин. Причем, по словам ветврачей, данное медицинское средство не представляет угрозы для жизни животных.

Николай Самойлович, ветеринарный фельдшер ГП «Фауна города»:

Дитилин используется для обездвиживания. Животное не испытывает никаких болевых симптомов.

Так почему же в течение нескольких минут после введения данного препарата на вид здоровая и энергичная собака умерла?

Сергей Кузкин, директор ГП «Фауна города»:

У каждого животного свои особенности здоровья. Некоторые собаки, большинство, просыпаются после этого препарата, некоторые со слабой сердечно-сосудистой системой не просыпаются.

Представители общественного объединения защиты животных «Эгида» выступают против применения дитилина и считают данный препарат самым настоящим ядом, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Наталья Белянова, председатель ООЗЖ «Эгида»:

Этот препарат разрешен только на зверофермах. Эта безнаказанность коммунальных служб ведет за собой беспредел.

Да, возможно, теоретически для обездвиживания животных при отлове можно использовать и другие препараты. Но коммунальщики применяют дитилин, не потому что им так захотелось, они руководствуются нормативными актами, которые утверждаются высшими государственными органами.

Сергей Кузкин, директор ГП «Фауна города»:

Вот мы получили инструкцию. Одобрено Ветбиофармосоветом. Это высший орган, одобряющий те или иные препараты. Ничего нарушающего закон мы не сделали.

Поэтому со всеми предложениями и жалобами по вопросам применения тех или иных ветпрепаратов необходимо обращаться в Министерство сельского хозяйства и продовольствия. На первый взгляд, коммунальщики просто выполняли свою работу. Заметили недалеко от дороги собаку, хотели ее отловить, применяя положенное по закону средство для обездвиживания. Но будь люди немного внимательнее и добрее, славный пес по кличке Спайк остался бы жив.