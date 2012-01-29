Самый веселый пес!

Заряд позитивных эмоций за 1 минуту
Заряд позитивных эмоций за 1 минуту
1 октября текущего года в парке Челюскинцев в Минске, на акции, приуроченной к Международному дню защиты животных, десятки бездомных кошек и собак ждали, что за ними наконец придет их настоящий, единственный хозяин.
Необычная встреча состоялась в Центральном парке Нью-Йорка. Кличка самой высокой собаки в мире – Гигант Джордж. А по кличке Бо-бо - самая маленькая собака чихуахуа в мире. Книга рекордов Гиннесса «высосала» целое шоу и даже телетрансляцию со встречи этих друзей человека.
В праздники, да и не только, женщины получают разные подарки. И одним из самых трепетных и дорогих является маленький щенок, который способен создавать настроение каждый день и дарить много радости. Собака – это член семьи, и заботиться о ней нужно не меньше, чем о детях.
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