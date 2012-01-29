Самый веселый пес!

Одежда для собак: от повседневных вещичек до комплекта от кутюр и свадебных нарядов

В праздники, да и не только, женщины получают разные подарки. И одним из самых трепетных и дорогих является маленький щенок, который способен создавать настроение каждый день и дарить много радости. Собака – это член семьи, и заботиться о ней нужно не меньше, чем о детях.