Питомец месяца – крольчиха Матильда!

Победитель фотоакции «Питомец месяца» сайта www.ctv.by.

Знакомьтесь, спокойная и серьёзная крольчих Матильда! Три года назад, тогда ещё маленький пушистый комочек, хозяйке подарили друзья.

Дарья Миронова, победитель акции:

Сразу я боялась принести её домой, показать маме. Мама первая её увидела и сразу подумала, что это какая-то игрушка или вообще хомяк: Матильда была маленькая, размером с ладошку. Но она быстро всем понравилась, стала любимым зверьком в доме.

Сейчас Матильда дама серьёзная: с осторожностью относится к гостям, а когда никто не беспокоит, с удовольствием, гуляет по квартире и лакомится любимыми овощами и травами.

Дарья Миронова, победитель акции:

Она очень любит молочай – это от одуванчиков трава. Может съедать её киллограмами просто не останавливаясь!

Хозяйка говорит, что аппетит у крольчихи всегда был хороший, а вот характер со временем поменялся.

Дарья Миронова, победитель акции:

Сначала она была очень ласковым зверьком, много игралась. Но потом у неё начал проявляться характер – стала очень деловой крольчихой.

Но всё это неспроста! Недавно в доме Даши появился ещё один питомец – активный и весёлый лабрадор Бадди. Забавный щенок и минуты не может просидеть без дела: всё время что-то грызёт, пробует на зуб и пытается зайти в гости к Матильде.

Дарья Миронова, победитель акции:

Мы пытались познакомить его с Матильдой. И она почти подружились. Бадди у нас собачка весёлая!

Что скрывать: молодость Бадди и почётный возраст Матильды мешают им найти общий язык и общий интерес. Да и к щенку сегодня больше внимания. Но завидев нашу съёмочную группу, крольчиха очень оживилась и даже немного попозировала перед камерой!