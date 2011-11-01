Завотделом РНПЦ «Мать и Дитя»: Около 70% женщин в Беларуси имеют патологию, осложняющую течение беременности

Об этом сообщила в программе «Правда» на СТВ Алла Камлюк, заведующая отделением планирования семьи и вспомогательных репродуктивных технологий РНПЦ «Мать и Дитя».

Алла Камлюк, заведующая отделением планирования семьи и вспомогательных репродуктивных технологий РНПЦ «Мать и Дитя»:

К сожалению, не могу сказать, что наши белорусские женщины в 100% здоровы и готовы беспрепятственно иметь беременность. Тем не менее, уровень диагностики проблемных случаев у нас достаточно высокий. Если женщина имеет какое-то фоновое заболевание и планирует беременность, значит, она может быть подготовлена к этой беременности. Чтобы был минимальный риск здоровьем женщины и ее плода. Около 70% женщин имеют патологию, осложняющую течение беременности. Мы стремимся снизить эту цифру до 40%. На сегодня наш взгляд больше обращен в сторону подростков и молодежи. Проведенная работа по профилактике привела к результатам: почти в пять раз снизилось количество абортов в подростковом возрасте, подростковая беременность также снизилась. Первую беременность женщины прерывают значительно реже. Сегодня проводится безопасный аборт, чтобы не было осложнений. Возраст первородящих женщин – 24-25 лет.

Создалась семья, можно пройти полное обследование по планированию беременности по месту жительства. Вся помощь по родовспоможению доступна. Роды проводятся только в стационаре. На дому проводятся роды только при острой необходимости. Во всех отделениях новое оборудование. Вся помощь новорожденным организована на очень высоком уровне. Все дети, начиная с 500 грамм, если они жизнеспособны и поддаются лечению, выхаживаются и полноценно развиваются.