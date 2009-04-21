За использование ГМО в детском питании – административная ответственность

Депутаты намерены принять законопроект уже на весенней сессии. Законодательством Европейского Союза, например, табу на генномодифицированные продукты не наложено.

А площади трансгенных культур занимают в мире уже миллионы гектаров. В Беларусь запрещено ввозить, и тем более производить баночки, которые содержат генетически модифицированные компоненты. Республика даже в условиях мирового продовольственного дефицита не будет менять стратегию в отношении этих продуктов. «Чужую» ДНК не удастся найти на прилавках, тем более «привычного» сырья в стране более чем достаточно.

- Беларусь относится к золотому миллиарду, которым необязательно даже вводить 0,9% содержания ГМО, у нас нет линии, у нас всего достаточно, - рассказала телеканалу СТВ заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь, главный государственный санитарный врач Валентина КАЧАН.

А на этом заводе детское питание, как нигде, жизненно важный продукт. Чтобы чаша детского питания не переполнилась, свежий взгляд бросают только на подобное сырье.

- Все сырье, которое поступает, это натуральное сырье, которое выращивается в Беларуси, - рассказала СТВ главный технолог консервно-овощесушильного комбината Валентина ГРИГОРУК. – Это, начиная с ягод: клубника, красная смородина, черная, черника, овощи, те основные составляющие из которых выпускаются наши консервы, прежде чем поступить на производство проходит тщательный контроль. Если используется сырье, которое не произрастает, это сырье так же проходит тщательный контроль. И без соответствующих протоколов оно не может поступить на производство и использоваться в приготовлении детского питания. Ни в коем случаи не используется генномодифицированное сырье.

А чтобы ГМО в питании все-таки не «всплыли» де-факто, их «утопят» де-юре. В республике административную ответственность предлагают установить за производство и торговый оборот в республике детского питания с использованием генномодифицированных составляющих.

Теперь недобросовестным продавцам и поставщикам за вредность дадут не молоко, а штрафы. И только малыши на взрослые проблемы реагируют спокойно. Они и не узнают, что вокруг их диеты разгорелись недетские страсти.

Ирина Хануник, Анастасия Корниенко, Игорь Пучков, Телекомпания СТВ.