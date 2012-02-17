Южнокорейские врачи пересадили сразу семь внутренних органов 7-летней девочке

Новости Южной Кореи. Успешную операцию по пересадке сразу семи внутренних органов впервые провели южнокорейские врачи. Пациентке всего 7 лет. Она страдала хроническим синдромом кишечной псевдонепроходимости, который в подавляющем большинстве случаев приводит к летальному исходу.

Девочке пересадили печень, поджелудочную железу, тонкую и 12-перстную кишку, желудок, толстый кишечник и селезенку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подобная одновременная трансплантация открывает новые перспективы в борьбе с трудноизлечимым заболеванием.