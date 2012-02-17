Прямой эфир

Южнокорейские врачи пересадили сразу семь внутренних органов 7-летней девочке

17 февраля 2012 07:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Южной Кореи. Успешную операцию по пересадке сразу семи внутренних органов впервые провели южнокорейские врачи. Пациентке всего 7 лет. Она страдала хроническим синдромом кишечной псевдонепроходимости, который в подавляющем большинстве случаев приводит к летальному исходу.

Девочке пересадили печень, поджелудочную железу, тонкую и 12-перстную кишку, желудок, толстый кишечник и селезенку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подобная одновременная трансплантация открывает новые перспективы в борьбе с трудноизлечимым заболеванием.

# Медицина # Здоровье # Здравоохранение Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
07 февраля 2012 17:30

Креативные защитные маски. Теперь стоматолог не страшен!

06 февраля 2012 14:53

Массаж лица Асахи и древнеславянский массаж живота

03 февраля 2012 11:07

В Беларуси ежегодно у 300 детей выявляют онкологические заболевания