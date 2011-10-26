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Вторая клиническая больница переезжает на улицу Энгельса

26 октября 2011 17:47
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Сейчас в новостройку завозят современное оборудование.

Клиника обещает стать лучшей в городе. Здесь все спроектировано для комфорта пациентов. Палаты, оснащенные санузлом и душевой, рассчитаны максимум на три человека. Также в больнице планируют расширить спектр медуслуг, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Прусевич, главный врач УЗ «2-ая городская клиническая больница»:
Переселяется сюда Вторая больница и к нам присоединяется Городской кардиодиспансер. В едином целом здесь будет Городской кардиоцентр. Все отделения Второй больницы сюда переезжают.
Это корпус планируем заселить уже в ноябре, а окончательно два корпуса – в декабре.

# Медицина # Здоровье # Фотофакт

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