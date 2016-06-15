Во имя спасения жизни: донорство в Беларуси – какие правила необходимо соблюдать, чтобы быть донором?

Во имя спасения жизни. Ежедневно, ежеминутно люди попадают в аварии, получают травмы и нуждаются в переливании крови.

Доноры – люди особенные. Они могут подарить ещё один день рождения и ещё одну ночь под звёздами.

Ежегодно около 169 тыс. пациентов в Беларуси получают донорскую кровь. Статистика в Минске такова: 40 донаций на тысячу населения. Кроме того, у нас 19, 5 тыс. почётных доноров, чем, по праву, можно гордиться. Благое дело ещё и весьма полезное для самого донора.

Донором может быть только здоровый человек в возрасте от 18 до 60 лет, а кровь – только безопасной. На то есть свои требования. Следует заранее сдать анализы и принести справку о состоянии здоровья. Пройти флюорографию. Женщинам – посетить гинеколога. Для доноров плазмы необходима и электрокардиограмма.

Сдать кровь можно в 5,6, 9 клинических больницах, больнице скорой медицинской помощи, в Республиканском центре трансфузиологии в Новинках.

Накануне кровосдачи нельзя пить алкоголь, принимать лекарства, потреблять жирные продукты. Нужно хорошо выспаться и не курить. 450 мл. крови + 25 – на исследование. Объём не малый. Оттого, человек меньше 55 кг. не может быть донором.

Лёгкий завтрак для доноров обязателен. Но кофе и чай следует исключить. Они приводят плазму в ненужный цвет. Но опытные доноры чувствуют себя всегда бодро и не опасаются головокружений.

Быть донором или нет – это выбор каждого. Но потратить час своего времени ради того, чтобы спасти чью-то жизнь, – это то, что может сделать каждый.