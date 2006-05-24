Вирус "птичьего гриппа" впервые передался от человека к человеку

В Индонезии зафиксирована та самая мутация, которой опасались ученые. Шестеро из семи человек, зараженных таким способом, скончались.Группа международных экспертов не нашла в районе, где проживала эта семья, каких-либо пернатых. По имеющейся информации, 10-летний ребенок заразился <птичьим гриппом> от своей тети. От мальчика вирус в свою очередь перешел к отцу, проводившему дни и ночи у кровати больного сына. Это первый случай, когда при заражении зафиксирована цепочка из трех звеньев.