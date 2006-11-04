Велотуристы за здоровый образ жизни

Этих людей не пугает ни снег, ни дождь, ни ветер. Два белоруса сели на велосипеды и 4 ноября отправились преодолевать сотни километров за четыре дня.

Валерий Расолько - уже заядлый велосипедист, участник многих веломарафонов Беларуси и Европы. Его спутница - Алена Шумакович впервые отправляется в долгое для нее путешествие. Велосипедисты отправятся прокладывать маршрут через небольшие города республики, чтобы пропагандировать здоровый образ жизни и велотуризм в Беларуси.

В путешествие велотурситов провожал и организатор веломарафона <Париж-Москва 2006> Конни Шмидт. В этом году акция в защиту мира, за разоружение и мирную Европу стартовала 14 июля в Париже и прошла через Францию, Бельгию, Голландию, Германию, Польшу, Беларусь и завершилась на территории Московской области. Состав участников веломарафона переменный - в каждой стране присоединялся любой и ехал любую дистанцию. Возрастного и полового ценза нет, темп неспешный - от 60 до 140 километров в день. Маршрут веломарафона в следующем году станет длиннее на тысячу километров и традиционно проляжет через Беларусь.