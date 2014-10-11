В Вороновском районе Гродненской области открылась новая больница

Новости Беларуси. Точная диагностика, современное лечение и полноценная реабилитация. В Вороновском районе открылась новая больница. Примечательно, что учреждение расположилось в городском посёлке Радунь, в бывшем здании местной школы 1952 года постройки. На полную реконструкцию из областного бюджета было потрачено более 20 миллиардов рублей. В результате полноценное медицинское обслуживание смогут получить около 8 тысяч жителей посёлка и окрестных деревень.

Жительница городского посёлка Радунь Людмила Веремейчик дочь на приём к врачу привела во время обеденного перерыва. Даже с работы не пришлось отпрашиваться, ведь новая больница всего в двух шагах от дома. А ещё месяц назад, чтобы попасть к педиатру приходилось потратить почти весь день. Ведь до старой поликлиники нужно было добираться пешком, а это больше двух километров.

Людмила Веремейчик:

Добираться, во-первых, очень близко. Всё в центре: и амбулатория, и поликлиника — всё вместе. А раньше ну что ребёнок заболеет добираться далеко, транспорт тоже надо искать. Даже с той же температурой большой не каждый может туда добраться.

Открытия современной больницы в самом центре посёлка с нетерпением ждала и пенсионерка Алина Насаль. Говорит, впервые за долгие годы пришла к зубному врачу без страха.

Алина Насаль:

Врачи очень хорошие и по-новому установка. И лекарства новые, всё новое. Не страшно, зубы лечить не больно.

Новая больница жителям Радуни нужна была уже давно. Старое здание морально устарело, да и располагалось на соседнем хуторе. Оптимальным решением стало пустующее строение в центре посёлка, откуда 10 лет назад местные школьники переехали в новостройку. Во время реконструкции, которая обошлась бюджету более чем в 20 миллиардов рублей, в здании сделали качественный ремонт и закупили современное оборудование.

Галина Франюк, заведующая Радуньской городской больницей:

Лаборатория с новым современным оборудованием, с молекулярным микроскопом, с новыми аппаратами для исследования, которые дают возможность более точного исследования, уточнения анализов. физиотерапевтический кабинет с новым оборудованием.

Если на первом этаже разместились лечебные и диагностические кабинеты, то весь второй заняли палаты стационарного отделения. Условия здесь, говорят пациенты, ничем не отличаются от санаторных.

Новая больница стала первым местом работы и для молодого специалиста Алексея Дубенца. Врач-терапевт приехал в район по распределению. Говорит, после окончания интернатуры не стремился остаться в областных клиниках. Всегда мечтал работать на селе. Даже готовился к предстоящим трудностям. Однако, приехав в Радунь, был приятно удивлён. В больнице созданы все условия.

Алексей Дубенец, врач-терапевт Радуньской городской больницы:

Были всякие там сомнения по поводу того, куда я еду. Всё-таки отдалённая местность. А приехал и увидел, что достаточно неплохо укомплектована больница, компетентный персонал. Принял решение, пока планирую здесь остаться работать.

Тем более, появились условия для карьерного роста. Молодому врачу доверили руководство поликлиникой. Алексей уже строит планы по оптимизации работы сельских фельдшерско-акушерских пунктов. В ближайшем будущем надеется обзавестись собственным жильём. Своё будущее доктор связывает исключительно с Радуньской больницей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.