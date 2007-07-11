В поисках палочки Коха помогает телемедицина

Телемедицина - новейший современный метод диагностики туберкулеза, который белорусские медики начали использовать совсем недавно.

Пациент может и консультироваться на расстоянии. Теперь многие поликлиники и противотуберкулёзные диспансеры имеют единую базу данных. Здесь хранятся ренгеновские снимки и паспортные данные больного. Врачи тщательно фильтруют тех, у кого имеется подозрение на инфекционное заболевание и отправляют по модемной связи заключение обратно в поликлинику. История болезни хранится на сервере, куда вмещается несколько миллионов записей.



Болезнь, которая до конца 20 века считалась неизлечимой, в новом тысячелетии - не приговор. Медики наблюдают в столице стабилизацию эпидемиологических показателей по туберкулезу и даже некоторое улучшение. За последние пять лет более половины столичных флюорографических кабинетов обновились. Сегодня на вооружении имеется современные цифровые аппараты, которые имеют дозу облучения в 40 раз меньшую, чем на обычных.

Главный врач УЗ "2-го городскго противотуберкулезного диспансера" отмечает, что на сегодняшний день можно говорить с осторожным оптимизмом о стабилизации и о некотором улучшении основных эпидемиологических показателей по туберкулезу.