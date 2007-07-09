В Мингорисполкоме обсудили дела сердечные

В столице подводят итоги медицинской акции "Твое сердце бьется не только для тебя". На два дня магазины, гипермаркеты и аптеки превратились в импровизированные медпункты, где каждый желающий мог измерить свое артериальное давление. Желающих оказалось более 25 тысяч. Предпосылки болезни выявили почти у 50%. Причем, полторы тысячи человек о проблемах с собственным здоровьем услышали впервые именно во время проведения акции. Об ее итогах говорили на сегодняшней планерке в Мингорисполкоме.