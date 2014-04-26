В Гродненской областной детской больнице открылся новый хирургический корпус на 140 мест

Новости Беларуси. В Гродненской детской больнице открылся новый хирургический корпус на 140 мест. Впервые в регионе начал работу круглосуточный травмпункт. Появилась также экстренная лаборатория и физиотерапевтическое отделение.

Значительно улучшились условия пребывания пациентов: в больнице оборудованы двухместные палаты, где может находиться ребёнок вместе с одним из родителей.



Сергей Таранцей, главный врач Гродненской областной детской клинической больницы:

Это хирургический корпус, в котором будут располагаться три профильных отделения, два хирургических отделения: планово-экстренное и отделение ортопедо-травматологическое. Каждое рассчитано на 40 коек (всего 120), будет отделение реанимации на 12 пациентов. Сейчас у нас 4 современных операционных, которые оснащены самым последним современным оборудованием как для хирургов, так и для анестезиологов.

На самом высоком уровне и оборудование для диагностики. Аппараты компьютерной томографии не имеют аналогов в Республике. С их помощью специалисты смогут исследовать практически любой орган маленького пациента.



Наталья Галицкая, заведующая кабинетом магнито-резонансной терапии Гродненской областной детской клинической больницы:

Апробированы программы для детей различного возраста. Тестируются аппараты на взрослых, адаптируются программы. Можно выполнить все что угодно: начиная от головного мозга и заканчивая голеностопными суставами.



В перспективе на базе больницы появится и областной детский центр диагностики, где будут принимать ребят со всего Принеманья. Медики планируют проводить операции даже новорождённым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.