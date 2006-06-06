В Беларуси утверждена концепция развития психиатрической помощи населению

<В документе заложены нормы, содержащиеся в Европейской декларации Всемирной организации здравоохранения по охране психического здоровья", - сообщили в Минздраве. В программу внесены принятые в минувшем году в Беларуси новые стандарты диагностики и лечения психиатрических заболеваний. При этом новые стандарты диагностики и лечения не только защищают пациента от неверного диагностирования, но и врача от претензий пациента, имеющего психические заболевания. Кроме того, в Беларуси в 2008 году планируется открыть Республиканский научно-практический центр психиатрии и наркологии. В центре будут проводить научные исследования в этой области.