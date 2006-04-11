В Беларуси создается Республиканский онкогенетический регистр

Над его формированием работают специалисты Научно-исследовательского института онкологии и медицинской радиологии имени Александрова.В регистре будет собрана информация о семьях, где выявлены наследственные заболевания женской репродуктивной системы. Это позволит определить так называемые группы риска. Ученые доказали, что некоторые онкологические заболевания передаются по наследству. Если сведения о тех, кто обладает подобной наследственностью, собрать в едином регистре, можно будет проводить профилактические осмотры этой группы риска. Появится возможность выявить опухоль на ранних стадиях и достичь лучших результатов в излечении.