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В Беларуси появились на свет первые трансгенные козлята

12 апреля 2006 07:59
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Животные с человеческим геном чувствуют себя хорошо. Об успехе эксперимента говорить еще рано, но сам по себе факт рождения - уже серьезный прорыв в совместной работе белорусских и российских ученых. В Биотехнологическом центре института животноводства НАН Беларуси, где проводятся операции, родились 2 козленка и одна козочка. Козочку сохранить не удалось, а козлята чувствуют себя хорошо, никаких признаков болезни или аномального развития у них нет. По оценке специалистов, "получить трансгенных животных мужского рода в 10 раз ценнее, чем женскую особь". Из молока трансгенных коз планируется изготавливать медикаменты, обогащенные ценным белком. В частности, для искусственного вскармливания новорожденных и производства лекарства, способствующего мгновенному рассасыванию тромбов в сосудах.
# Здоровье

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