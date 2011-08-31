Уникальная операция по пересадке печени: белорусские врачи спасли жизнь отравившейся бледной поганкой девочке

Пациентке не было и двух лет. Девочка из Мозыря отравилась бледной поганкой. Такой яд полностью «отключает» печень и может привести к летальному исходу.

В мировой практике это вторая подобная операция. Два года назад в Беларуси спасли жизнь 16-летнего россиянина.

Нынешний случай уникален тем, что счет шел буквально на часы. Девочку везли в Минск из Гомеля. Операция длилась более 12 часов, и в ней принимали участие два десятка медиков, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сейчас Лиана с родителями находится в Республиканском научно-практическом центре трансплантации под наблюдением врачей. По их оценкам, операция прошла успешно.

Олег Руммо, руководитель Республиканского научно-практического центра трансплантации органов и тканей:

Мы не успевали обследовать ни маму, ни папу в качестве потенциального донора, чтобы взять у них часть печени. И мы выполнили пересадку от восьмимесячного донора, у нас не было никакого другого выхода. Единственная возможность спасти жизнь Лиане — это использовать восьмимесячную печень. Таких случаев сегодня пока нигде не описано.