Туроператоры делили профсоюзные здравницы

Выгодные предложения туроператорам страны поступили от лидера белорусских профсоюзов Леонида Козика: ФПБ намерена стать полноценным партнером на рынке туристических услуг. Цель профсоюзов - первыми заполучить к себе в клиенты ведущие турфирмы страны. С помощью <акул турбизнеса> ФПБ надеется <оживить> белорусские здравницы. Нынешний сезон для многих белорусских здравниц - <мертвый>. Объемы их наполняемости оказались прямо пропорциональны реорганизации системы оздоровления. Если раньше профсоюзные санатории принимали до 100 тысяч человек в год, то сейчас с трудом набирается половина. Бюджетных денег выделяется всё меньше. Государство поддерживает в основном только остро нуждающихся в оздоровлении. А отдыхать народ должен за свои деньги. Их, кстати, в нынешнем году удастся сэкономить: кризисная ситуация повлекла за собой снижение стоимости путевок. Осталось только их реализовать. К этому общему делу подключились все структурные организации профсоюзов. Работают по принципу - каждая 21 проданная путевка бесплатно. Вскоре путевку в белорусскую здравницу можно будет купить и в: магазине. Его в скором времени намерена открыть ФПБ.