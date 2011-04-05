Тугоухость. Диагностика, лечение и протезирование

Причины тугоухости: микробные воздействия, вирусы, вредные провоцирующие факторы, в том числе шум и постоянная музыка, которая стимулирует слуховой нерв, черепно-мозговые травмы. Подъемы артериального давления у гипертоников могут спровоцировать шум в ушах и резкое нарушение кровообращения в области внутренней артерии улитки. Антибиотики аминогликозидного ряда, ацетилсалициловая кислота, некоторые мочегонные препараты тоже могут приводить к нарушениям слуха.

Курак Жанна Васильевна, заместитель директора по организационно-методической работе РНПЦ оториноларингологии, врач отоларинголог высшей категории:

Приобретенная тугоухость — это патология слуха, которую люди приобретают в процессе своей жизни. У нас около 66 тысяч пациентов имеют социально неадекватный слух - тот слух, который требует коррекции.

На практике наиболее частыми причинами тугоухости становятся инфекционные заболевания. Это вирусные инфекции, которые приводят к нейросенсорной потери слуха, ОРВ, ОРЗ, грипп и подобные инфекции.

В список подобных инфекций входят: корь, скарлатина, свинка, менингит, а также заболевания передающиеся половым путем — ВИЧ, сифилис, хламидийные инфекции.

Жанна Курак, врач отоларинголог:

Что касается производственных факторов - это шум и вибрация, но чтобы сказать, вредит данный фактор человеку или нет, нужно знать, сколько времени человек проводит в условиях данного рабочего места, надо знать, какой уровень шума присутствует на его рабочем месте. Существуют определенные допустимые нормы, которые считаются безопасными для здоровья.

Слух также может травмироваться под воздействием токсинов, радиации и давления. Однако шум среди причин приобретенной тугоухости стоит на особом месте, ведь человек подвергается шуму не только на производствах, но и в обычной жизни.

Жанна Курак, врач отоларинголог:

Иногда люди обращаются к нам после концертов, например, человек сидел в первом ряду или был на танцполе, находился возле колонки, где шум и вибрация, низкочастотные звуки, которые приводят к сотрясанию всего танцпола и окружающих предметов — все это служит провоцирующим фактором для развития нейросенсорной тугоухости. От такого шума добровольно страдает молодежь. Конечно, это не всегда сразу сказывается на их слухе, об этом свидетельствует и возрастной контингент пациентов с приобретенной тугоухостью.

К 50 годам человек начинает ощущать, что он немного выпадает из обычной жизненной ситуации, где-то что-то не услышал на работе, на совещании, на собрании, не услышал, что жена сказала, — так постепенно развиваются возрастные изменения слуха, это связано еще и с сопутствующими заболеваниями. Если человек страдает сахарным диабетом, гипертонической болезнью, то у него нарушаются процессы микроциркуляции, питания, а наш слуховой нерв зависит от качества сосудистого русла. Те волосковые клетки, которые получают плохое питание в улитке, погибают уже безвозвратно, поэтому если у людей с гипертонией давление нормальное, то человек слышит более менее хорошо. Если гипертоническое давление поднялось, то человек уже слышит плохо.

Первые жалобы у пациента — это снижение слуха, шум в ушах, звон, очень часто это происходит у гипертоников, людей, имеющих сосудистую патологию. Если есть еще проблема с внутренним ухом и окружными каналами. Окружные каналы лежат рядышком, иногда бывают головокружения, то есть наш орган слуха и вестибулярный аппарат соседствуют.

ДИАГНОСТИКА ТУГОУХОСТИ

Диагностика тугоухости начинается со сбора анамнеза, с опроса пациента, затем следует осмотр лор-органов, далее следует базовая диагностическая процедура — отоскопия. Отоларинголог заглядывает внутрь уха пациента в поисках препятствий, воспалительных процессов, инородных тел. Большую пользу врачам приносят специальные аппаратные исследования — тимпанометрия. Специальные прибор тимпанометр фиксирует, как движется барабанная перепонка, и измеряет давление в барабанной полости. Благодаря этому исследованию можно судить о проходимости слуховой трубы для звука.

Уточниться с диагнозом тугоухости врачам помогает и аппаратный метод аудиотонометрии: пациенту нужно внимательно слушать тихие сигналы, которые будет подавать аппаратура, и при всех едва слышимых звуках нажимать на кнопку. Незаменимым является и метод импедансометрии, который оценивает подвижность барабанной перепонки: человек ощущает легкое давление в ухе и слышит звуки, благодаря чему перепонка движется.

ЛЕЧЕНИЕ ТУГОУХОСТИ

Жанна Курак, врач отоларинголог:

Есть заболевание отосклероз — нарушение подвижности слуховых косточек, считается, что это заболевание передается по наследству. Чаще этой болезнью болеют женщины с голубыми глазами и светлыми волосами, нарушается подвижность слуховой косточки. Как один из способов улучшения слуха — слухоулучшающая операция.

Наш орган слуха состоит из двух систем - системы звукопроведения и звуковосприятия. При поражении первой из них развивается кондуктивная тугоухость, которая более благоприятна в плане коррекции, что касается нейросенсорной тугоухости, которая затрагивает систему звуковосприятия, то она требует более серьезного лечения и комплексной реабилитации пациента.

Жанна Курак, врач отоларинголог:

Процесс лечения включает в себя медикаментозное лечение, физиотерапию, другие аспекты, а процесс реабилитации более многогранный, он включает и лечение, и использование какого-то средства технической реабилитации, и в дальнейшем адаптацию человека к этому техническому средству. Иногда адаптации может занимать более месяца, сюда входят занятия с сурдопедагогом. Есть еще такое понятие как профессиональная или трудовая реабилитация, когда человек, имея какое-то средство реабилитации, может реализовать себя в профессии.

Лечение тугоухости комплексное, в зависимости от вида заболевания используют медикаментозные препараты, физиотерапию, различные варианты хирургического лечения. Особенно это касается лечения кондуктивной тугоухости. При нарушении целостности и работоспособности барабанной перепонки и слуховой косточки разработано и применяется большое количество слухоулучшающих операций.

Николай Кот, заведующий отделением функциональной диагностики:

Слух снижен за счет нарушения звукопроведения, то есть неподвижности косточек. Мы, убрав эту неподвижную косточку, поставив титановый протез, можем заново восстановить звукопроведение.

Многие из слухоулучшающих операций чрезвычайно сложны в техническом плане и требуют специального оборудования и высокой квалификации врачей. В случае нейросенсорной тугоухости операция применяется лишь на самых поздний стадиях заболевания.

Ирина Скобялко, медицинская сестра отделения функциональной диагностики:

Когда идет речь о кохлеарной имплантации, идет отбор пациентов, которым не помогает слухопротезирование. Это уже последняя альтернатива для таких пациентов. Если же нейросенсорная тугоухость выявлена в острой начальной стадии, вернуть слух пациенту может интенсивная лекарственная терапия при помощи сосудистых препаратов. Они расширяют сосуды, которые приносят питание слуховому нерву, Независимо от причины, которая вызвала нарушение кровоснабжения и гибель слухового нерва, наша задача бороться с гипоксией, с нехваткой питания слуховому нерву.

Действие лекарств усиливается в сочетании с физиотерапией, включающей игло- и рефлексотерапию, магнито- и электростимуляцию, а также сеансы гиперболической оксигенации.

Ирина Скобялко, медицинская сестра:

Так под большим давлением подается кислород, идет насыщение крови больше кислородом. Даже если крови мало дошло до слухового нерва, она более богата кислородом и больше вероятности, что мы восстановим этот слуховой нерв.

СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЕ

Если же нейросенсорная тугоухость выявлена в хронической стадии, в качестве реабилитации рекомендуется слухопротезирование.

Жанна Курак, врач отоларинголог:

По качеству передаваемого сигнала есть аппараты аналоговые и цифровые. Аналоговый аппарат представляет собой телефон, микрофон и усилитель, все звуки, которые окружают пациента поступают на микрофон, усиливаются в несколько раз и подаются в ухо. Если аналоговый сигнал в равной степени усиливает и шум, и разговор, то не даст полного восприятия окружающего звука. Цифровые аппараты подразумевают точную настройку по аудиограмме, это то обследование, которое проводит врач-сурдолог. При обследовании выясняются пороги проведения по кости и по воздуху.

Цифровые слуховые аппараты позволяют человеку вести активный образ жизни, посещать массовые мероприятия, общаться с широким кругом людей. Миниатюрный аппарат вешается на ухо, вносится аудиограмма клиента, которая делается для каждого человека индивидуально. По этой аудиограмме программа выбирает настройки, которые более приемлемы для этого человека. Программа настройки слуховых аппаратов автоматически выбирает наиболее подходящий конкретному пациенту вид — заушный или внутриканальный, а также позволяет выбрать набор функций и ценовой диапазон.

Жанна Курак, врач отоларинголог:

Если пациент хочет пойти на концерт или в ресторан, то в зависимости от ситуации есть несколько программ: программа «музыка», программа «прослушивания в шуме» и обычная программа. Есть режим микрофона и телефона, есть и совмещенный режим микрофона и телефона, например, если пациент хочет разговаривать по телефону и слышать, что рядом говорят окружающие.

Управлять такими аппаратами можно кнопками на самом аппарате или же при помощи пультоуправления, цифровые аппараты также имеют функцию переключения громкости, частот и изменения программ. Высокое качество звука в современных аппаратах гарантируется применением индивидуальных ушных вкладышей.