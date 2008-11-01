Третий за последние дни очаг заболевания бешенством выявлен в Витебской области

Карантин объявлен в одном из хозяйств Лепельского района. Жертвой опасной инфекции стала лошадь.

Контактировавшие с больным животным работники и всё поголовье фермы проходят вакцинацию. Ранее карантин объявили в двух районах Витебска. Там обнаружили погибших лисиц, зараженных бешенством.



Галина Заблоцкая шла поздно вечером по своей деревне. Заметив за собой пса, хотела прикрикнуть. Да не успела. Собака укусила женщину за ногу, насквозь прокусив сапог. Но к медикам женщина обращаться не спешила. И зря.

Часто пострадавшим от укусов животных достаточно пройти курс вакцинации. В особых случаях требуется госпитализация. Сейчас в Областной инфекционной больнице - 3 таких пациента. Еще один труп лисицы обнаружили возле приемного покоя городской клинической больницы. Заподозрив неладное, сотрудники связались с МЧС и вирусологической лабораторией.

Обычно рост количества бешеных животных вызван увеличением численности их популяции. Относительно частые случаи выявления бешенства в регионе специалисты объясняют географическим положением области. Это и обширные леса, и близость России, откуда могут мигрировать зараженные животные.

В районе первой больницы и в частном жилом секторе на берегу реки Лучеса в Витебске объявлен двухмесячный карантин. Здесь ветеринары проводят ревизию численности домашних животных, их вакцинацию. В целях профилактики медики рекомендуют своевременно прививать домашних питомцев. Избегать контактов с дикими или бездомными животными. А при укусах незамедлительно обращаться к врачу.

