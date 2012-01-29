Трансплантология в Беларуси: наука, экономика, импортозамещение и имидж страны

На часах восемь. Для больницы уже далеко не ранее утро. И для старшей медсестры оперблока Натальи Микуленок день в самом разгаре. Времени на чай-кофе нет. До операции чуть больше 20 минут. Нужно все подготовить.



Наталья Микуленок, старшая медсестра оперблока РНПЦ «Трансплантации органов и тканей»:

Заранее узнаем, какая операция. На каждую операцию знаем набор инструментов, и готовимся.



Это как раз те высокие технологии, внедрение которых в Беларуси стало возможным после трансплантаций, поставленных на поток.



Наталья Микуленок, старшая медсестра оперблока РНПЦ «Трансплантации органов и тканей»:

Можно вспомнить и первую трансплантацию. Это была очень длительная операция. Очень долго готовились, потом вызвали в этот день. У меня, если честно, был отпуск.



И здесь это специфика. Личное время – часто жертва ради спасения. Хотя Наталья успевает везде. Дома муж и двое детей.



Наталья Микуленок, старшая медсестра оперблока РНПЦ «Трансплантации органов и тканей»:

Необходимость в работе, трансплантации – и все, все планы, которые ты дома наметил, резко отменяются, приезжаешь в больницу и начинаешь работать.



Это сегодня она уже понимает хирурга не то что с полуслова – предвидит каждый шаг, ведь при таких операциях важны секунды. Печень, к примеру, всего 12 часов пригодна к пересадке. И это от момента гибели донора. Отнять время на забор органа, его доставку. В сухом остатке не так и много.



Учиться всему приходилось на практике. Наталья пришла в медицину по стопам матери. И с 18 лет в 9-ой больнице.



Наталья Микуленок, старшая медсестра оперблока РНПЦ «Трансплантации органов и тканей»:

Это моя жизнь. В другом месте я себя не вижу.



Именно таким, как Наталья, медсестрам, работающим с высокими технологиями, недавно на госуровне фактически вдвое повысили зарплату, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Это 15 тысяч человек по стране. Здесь, в Центре трансплантации, такая 21 медсестра.



Наталья Микуленок, старшая медсестра оперблока РНПЦ «Трансплантации органов и тканей»:

Это молодое поколение, которое пришло к нам после училища.



В такие перспективные отрасли медицины молодежь, действительно, идет с охотой.



Николай Яковец, врач-хирург РНПЦ «Трансплантации органов и тканей»:

Сами по себе операции очень необычные. Такие операции раньше в нашей стране нигде не выполнялись.



Условия для работы на высоте. Грамотно выбрав что развивать, государство создало центр мирового уровня. Подобных по стране уже 16, разного профиля.



Это хирург Николай Яковец. 27 лет. В команде трансплантологов полтора года.



Николай Яковец, врач-хирург РНПЦ «Трансплантации органов и тканей»:

Перспективы получать больше, потому что я буду развиваться, получать более высокие квалификационные категории. Стажировки есть. В таком Центре нельзя не заниматься научной деятельностью, поэтому в этом плане тоже хорошо.



Желание ежедневно учиться, давая этим еще и надежду пациентам на исцеление, – выше всего.



Николай Яковец, врач-хирург РНПЦ «Трансплантации органов и тканей»:

Ты нужен людям здесь. Это не просто хирургом быть, как рукодельником, но еще нужно иметь глубокий багаж знаний.

Ушел на работу в среду, а вернулся в субботу. Потому что были дежурства, пересадки, выезды в другие города. Я был нужен на работе. Настоящее боевое крещение.



Средний возраст белорусских трансплантологов – 36 лет. К слову, на Западе – 45. Но это не тот случай, когда опыт приходит только с сединами.



Николай Яковец, врач-хирург РНПЦ «Трансплантации органов и тканей»:

У нас очень молодой коллектив. Появляется здоровая конкуренция, возможность общаться практически на «ты», быть плечом к плечу и знать, что тебя выручать, подстрахуют, знать, что рядом с тобой находятся надежные товарищи.



Что такое работа в команде, хорошо знает и анестезиолог Леонид Болонкин. Этот пациент поступил только вчера вечером. Операция была ночная: совпали данные по донорской печени. Сейчас – полдень. Мужчина чувствует себя хорошо, выспался и уже на перевязке. Анестезиолог-реаниматолог Болонкин еще и не ложился.



Леонид Болонкин, врач анестезиолог-реаниматолог РНПЦ «Трансплантации органов и тканей»:

Я считаю себя счастливым человеком, потому что второй раз я бы выбрал эту же профессию. Единственное, может быть, я бы хотел работать в таких условиях, в которых и работаю сейчас.



Сам в жизни повидал многое. Стаж – 35 лет. Работал и в разных клиниках. Везде с пациентами реанимации, самыми тяжелыми – от онкологии до цирроза.



Леонид Болонкин, врач анестезиолог-реаниматолог РНПЦ «Трансплантации органов и тканей»:

Истинно командная работа была реализована вместе с проектом по трансплантации органов и тканей. Мы ездили на стажировки, совместно учились. У нас была мысль – приехать, провести первую трансплантацию без риска для пациента.



Первую успешную операцию по пересадке печени назвали научным открытием и сравнили даже запуском спутника. И, действительно, она дала мощный импульс к развитию не только медицинской науки, но и экономики, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».



Десятки операций мы уже делаем иностранцам. Это валюта. Плюс мы уже и сами учим. Так, помогли провести первую пересадку печени в Казахстане. Это уже имидж.



Оборудование, которое раньше практически на 100% было импортным, сегодня уже практически наполовину белорусское. Это импортозамещение. Плюс сотни спасенных людей, которые уже трудятся на белорусскую экономику.



И это не единственная отрасль медицины, вложения в которую оправдываются продлением жизни, снижением смертности и даже экономией бюджета. Одна пересадка, к слову, стоит в разы дешевле, чем искусственное очищение той же печени или пожизненное лечение пациента с больными почками.



Татьяна Мигаль, заместитель начальника управления организации медпомощи Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Развитие специализированных служб в нашей стране стало визитной карточкой нашего здравоохранения. И, действительно, улучшение доступности оказания специализированной помощи на всех ее уровнях, начиная от села, районного центра и заканчивая современными научно-практическими центрами, – это политика нашего здравоохранения, нашего государства.



Новую страницу истории, которая открылась с появлением Центра трансплантологии, здесь методично заполняют изо дня в день.



Хирург Алексей Щерба говорит о еще одной сенсационной для Беларуси операции. Такие и в мире выполняются редко. На этой неделе впервые у нас пересажены одновременно печень и почка. До этого хирурги уже освоили комплекс почка – поджелудочная.



Алексей Щерба, заведующий отделом РНПЦ «Трансплантации органов и тканей»:

Мы к этому готовились, и в уме у нас уже был план на тот случай, если вдруг такое придется сделать.



Олег Калачик, заведующий отделом РНПЦ «Трансплантации органов и тканей»:

У пациента вирусный гепатит, который изначально поразил его собственную печень еще много лет назад. Почки тоже пострадали.



Михаил, пациент:

Посмотрите: сейчас едут к нам с Кавказа, Украины. У них там ничего такого нет. А у нас государство платит.



Сегодня в Центре спасают за год 240 человек. И делают это не ради пиара, признания или цветов.



Это Женя Смирнов. Его имя стало известно всей Беларуси буквально за ночь. Это он – первый подросток, которому пересадили печень, и пациент, который выжил после сильнейшего отравления бледной поганкой, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».



Инна Смирнова, мама:

Полночи возле церкви стояли, молились Богу.



Вот эти кадры, где Женя еще только мечтает о выписке. Значительно потеряв в весе, но обретя надежду на спасение и предвкушая жизнь с чистого листа.



Те дни остались уже в прошлом. Минуло почти три года. Большой спорт в его жизнь, конечно же, не вернулся. До несчастного случая многократный чемпион области по боксу хотел поступать в училище олимпийского резерва.



Евгений Смирнов:

Иногда хожу в зал, форму поддерживаю, недавно на права сдал, на машину откладываю.



Сейчас Евгений учится в торгово-экономическом колледже. На карьеру в экономике настроен, как и в спорте, решительно. Жизнь таких пациентов уже не ограничивается работой нового органа. Все что требуется – жить полноценной и здоровой жизнью.



Евгений Смирнов:

Ценить стал очень много того, что не ценил. Полгода почти лежал, меня вообще не выпускали. Потом вышел на улицу, держась за руку. Вдохнуть воздух – вроде, мелочь, а тогда были совсем другие ощущения. Это так приятно.