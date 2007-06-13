Свои навыки и умения демонстрировали 10 лучших медсестер

В 4-ой городской клинической больнице столицы выбирали лучшую медсестру.

Девушки оказывали неотложную медицинскую помощь, определяли группу крови, измеряли давление. Кроме этого, учитывались кулинарные, вокальные и танцевальные способности работниц.

Конкурс "Лучшая медицинская сестра" проходит в этой больнице уже в десятый раз. Приурочен он ко Дню медработника, который отмечается 17 июня.

Победительнице вручат телевизор, за второе место в конкурсе - печку СВЧ, а за третье - пылесос. Будет и приз зрительских симпатий, сообщила главная медсестра 4-ой городской клинической больницы Анна Дудич.