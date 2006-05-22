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Столичные поликлиники компьютеризируют

22 мая 2006 07:59
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Об этом сообщили в комитете по здравоохранению Мингорисполкома. Около 400 компьютеров установят в регистратурах поликлиник и приемных отделениях больниц. В настоящее время информационные технологии внедрены в 13-й городской поликлинике. Здесь работает автоматизированная информационная система "Регистратура". Талон на прием к врачу можно заказать по Интернету. В городских клинических больницах № 2 и № 6 сейчас проходит тестирование компьютерной информационно-аналитической системы "Многопрофильная больница".
# Здоровье

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