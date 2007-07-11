Сладкая ягодка - горькие последствия

На сегодняшний день приходится пик созревания черники, земляники, и некоторых видов грибов.

В лесах Беларуси наступила пора сбора урожая. Однако не все дары леса безопасны для употребления. На Могилёвщине, к примеру, более 30% лесных площадей заражены радионуклидами. В Белыничском районе ягодных мест немного, так что дары леса в заготконторах на вес золота.

Придорожная торговля лесным урожаем идёт бойко. За день продавцы черники зарабатывают до 75 тысяч, а в выходные и того больше. Люди ягоду покупают охотно: и просто полакомиться, и варенья заготовить.



Хотя у санитарных служб на этот счёт давно определившееся мнение. Со стихийными местами продаж даров леса, санитарные службы борются также упорно, как и тщетно. Продавцы непроверенных грибов и ягод, появляются на торговых точках, с той же стремительностью, что и грибы после дождя. Слишком много служб приходится задействовать для проведения рейдов.

